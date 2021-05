Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sans Zidane, le Real Madrid change de stratégie pour Mbappé !

Publié le 28 mai 2021 à 17h45 par Th.B.

Malgré le départ de Zinedine Zidane officialisé jeudi, le Real Madrid rêverait toujours de recruter Kylian Mbappé. Et pour ce faire, les dirigeants merengue continueraient de planifier son offensive auprès du PSG avec le futur coach du Real Madrid.

Et si le départ de Zinedine Zidane redistribuer les cartes dans le feuilleton Kylian Mbappé ? Pour rappel, le Real Madrid a officialisé la résignation de l’entraîneur français dans la journée de jeudi, laissant le club merengue dans l’obligation de se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et alors que l’attaquant du PSG est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid depuis de longues semaines et a vu par le passé Zinedine Zidane lui faire des appels du pied, l’absence de Zidane changerait tout selon Le Parisien. En effet, le numéro 7 du PSG pourrait voir sa détermination à signer en faveur du club merengue considérablement diminuer. Cependant, le Real Madrid ne baisserait pas les bras pour autant pour Mbappé qui demeure uniquement lié au PSG jusqu’en juin 2022.

Le départ de Zidane change la donne, mais pas l’objectif du Real Madrid pour Mbappé !