Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recalé par cette nouvelle star du Real Madrid !

Publié le 28 mai 2021 à 18h15 par A.D. mis à jour le 28 mai 2021 à 18h16

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba quitte le Bayern pour rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a tenté sa chance pour le défenseur autrichien, mais ce dernier a refusé l'offre formulée par Leonardo.

Engagé avec le Bayern jusqu'au 30 juin, David Alaba avait annoncé il y a plusieurs semaines qu'il allait changer de club cet été. Ce vendredi, l'international autrichien est devenu officiellement un joueur du Real Madrid. Mais avant de s'engager en faveur du club merengue, David Alaba n'a pas manqué de sollicitations. Comme le10sport.com vous l'a révélé depuis le 21 avril, le PSG a essayé de s'offrir les services de David Alaba. Toutefois, le défenseur du Bayern a balayé d'un revers de la main l'offensive de Leonardo.

Le PSG bel et bien snobé par David Alaba