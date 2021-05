Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le transfert de Theo Hernandez !

Publié le 27 mai 2021 à 21h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Theo Hernandez en marge du mercato estival, le PSG serait contraint de formuler une offre de 40M€ soit la somme que réclamerait le Milan AC pour vendre son latéral gauche, au minimum.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait toujours à l’instar du dernier mercato estival Theo Hernandez dans ses petits papiers. Et le dirigeant parisien aurait déjà entamé les pourparlers avec le clan Hernandez. C’est du moins l’information communiquée par Foot Mercato ce jeudi soir, confirmant l’indiscrétion de Sport BILD et l’intérêt du PSG. Un accord de principe pourrait d’ailleurs prochainement voir le jour entre le PSG et les proches du joueur du Milan AC. Cependant, il faudrait que Leonardo et les hauts dirigeants du PSG acceptent de mettre la main à la poche pour l’indemnité de transfert de Theo Hernandez.

Le Milan AC attendrait au moins 40M€ pour Hernandez