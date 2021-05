Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est fixé deux grosses priorités pour cet été !

Publié le 29 mai 2021 à 0h15 par B.C.

Alors que les pistes du PSG se multiplient depuis plusieurs jours, Leonardo voudrait renforcer deux secteurs de jeu en priorité cet été.

Varane, Hernandez, Hakimi, Pogba, Messi… Le mercato estival du PSG est déjà lancé ! Alors que le marché français ouvrira officiellement ses portes le mercredi 9 juin à minuit, Leonardo est déjà au travail pour renforcer l’effectif parisien. Le club de la capitale a besoin de sang neuf après une saison décevante qui a vu le LOSC remporter le titre en Ligue 1. Ainsi, le directeur sportif du PSG serait déjà passé à l’action dans plusieurs dossiers, mais deux grosses priorités auraient été fixés par l’Italo-brésilien.

Leonardo voudrait un latéral droit et un défenseur central en priorité