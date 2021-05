Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait plomber les plans de Leonardo avec Hakimi !

Foot - Mercato - PSG

Désireux de s'offrir Achraf Hakimi, Leonardo aurait lancé les grandes manoeuvres auprès de l'Inter pour obtenir gain de cause. Alors qu'une clause permettrait au Real Madrid de prendre la main dans ce dossier, Florentino Pérez n'aurait pas encore fait le moindre mouvement dans ce dossier.

Arrivé l'été dernier au PSG, Alessandro Florenzi ne devrait pas être retenu par Leonardo à l'issue de son prêt. Dans cette optique, le directeur sportif parisien s'activerait déjà pour dénicher un nouvel arrière droit pour la saison prochaine. Pour remplir sa mission, Leonardo compterait mettre le grappin sur Achraf Hakimi et aurait déjà approché l'Inter pour rafler la mise le plus rapidement possible. Et alors que le Real Madrid pourrait éteindre très rapidement ses espoirs, le PSG n'aurait rien à craindre à ce jour.

Ce vendredi, Fabrizio Romano a confirmé sur son compte Twitter l'intérêt du PSG pour Achraf Hakimi, tout en indiquant qu'aucun accord n'avait encore été trouvé. Cependant, la position du Real Madrid sera à surveiller, puisque l'ancien club du Marocain disposerait d'un droit de premier refus. En d'autres termes, Florentino Pérez aurait la possibilité de s'aligner sur n'importe quelle offre pour rapatrier le latéral droit à la Maison-Blanche . Mais à en croire le journaliste de Sky Sport et du Guardian , le président du Real Madrid n'aurait en aucun cas bougé son petit doigt pour le moment en ce qui concerne Achraf Hakimi. Leonardo, le directeur sportif du PSG, peut encore dormir sur ses deux oreilles, pour l'instant.

