Mercato - PSG : L'option Zidane pour succéder à Pochettino ?

Publié le 29 mai 2021 à 7h15 par La rédaction

A l’heure où l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG paraît incertain, un scénario apparait incontournable en cas de départ de l’Argentin. Explication.

Ces dernières heures, les médias anglais évoquent avec insistance une offensive de Tottenham en vue d’un retour de Mauricio Pochettino, qui pourrait songer à un départ. Si une telle option se confirme, elle ouvre le sujet de la succession du technicien argentin et le contexte du marché des entraîneurs permet de dégager un scénario prioritaire.

L’option Zidane serait obligatoirement ouverte

En effet, alors qu'Antonio Conte est annoncé au Real Madrid comme vous l'a révélé le10sport.com et que Massimiliano Allegri a fait son retour à la Juventus, l’option Zidane va fatalement s’ouvrir pour le PSG, l’entraîneur français étant sur le marché et désireux d’entraîner si l’on en croit les échos des médias espagnols. D’ailleurs, dans le contexte, il n’est peut-être pas anodin que Zidane ait confié à son vestiaire qu’il voulait entraîner l’an prochain, comme s’il souhaitait laisser filtrer l’information… En tout cas, il apparaît certain que la direction du PSG approchera Zidane si Pochettino venait à partir. Après, reste à savoir si le technicien tricolore ouvrira effectivement la porte à Paris.