Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pepite brésilienne scelle son transfert au Barça !

Publié le 29 mai 2021 à 7h00 par Th.B.

Appartenant à la fois au Betis Séville et au FC Barcelone, Emerson Royal évoluera au Barça au cours de la saison prochaine comme il l’a révélé en conférence de presse ce vendredi.

Au cours du mercato estival de 2019, le Betis Séville et le FC Barcelone se sont entendus avec l’Atletico Mineiro pour le transfert d’Emerson Royal. L’accord stipulait que le latéral droit à présent âgé de 23 ans passerait les deux prochaines saisons au sein du club andalou et les trois suivantes au Barça . Jusqu’ici les droits du joueur appartenaient à 50% au Betis et l’autre moitié à Barcelone. À compter du 1er juillet, Emerson Royal deviendra comme convenu un joueur du FC Barcelone, alors que le PSG se serait montré intéressé notamment selon Foot Mercato. Et c’est le joueur en personne qui a annoncé son arrivée en Catalogne.

« Barcelone a déjà contacté le Betis et a annoncé qu'il voulait compter sur moi »