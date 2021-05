Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à miser sur Guardiola en 2022 ?

Publié le 28 mai 2021 à 21h20 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 21h55

En Espagne, certains médias affirment que Laporta viserait Josep Guardiola à l’été 2022. Analyse.

Certains médias espagnols ont affirmé ces dernières heures que Joan Laporta aurait renoncé à un retour de Guardiola sur le banc du Barça cet été, réalisant que le dossier serait trop complexe. Mais selon les médias ibériques, Laporta aurait juste reporté son offensive d’un an, étant certain qu’il aurait une véritable ouverture à l’été 2022, lorsque Guardiola n’aura plus qu’un an de contrat avec Manchester City.

Argument commercial

Si l’information est plausible, le fait qu’elle sorte aujourd’hui est loin d’être anodin. En effet, alors qu’il lutte pour convaincre Messi, ainsi que des joueurs de haut niveau comme Aguero, de signer des contrats revus à la baisse, la mise en avant d’une perspective de signature de Guardiola dans un an apparaît comme un argument de taille pour le président du Barça. Le fait que l’information ait filtré dans les médias pourrait donc ne pas être le fait du hasard.