Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse franche de Guardiola !

Publié le 28 mai 2021 à 17h00 par Th.B.

Le FC Barcelone rêverait de faire revenir Pep Guardiola, et plus particulièrement Joan Laporta. Néanmoins, un départ de Manchester City n’est pas dans les plans du technicien espagnol.

Et si Pep Guardiola quittait Manchester City après la finale de la Ligue des champions samedi soir ? Malgré une prolongation de contrat chez les Skyblues à l’automne dernier, qui le lie au club mancunien jusqu’en juin 2023, la tendance serait à un potentiel retour au FC Barcelone si Manchester City soulevait la Ligue des champions à Porto samedi soir face à Chelsea et si Joan Laporta le contactait en personne. D’ailleurs, le président du FC Barcelone n’a pas fermé la porte à une nouvelle collaboration avec Guardiola qu’il a eu en tant qu’entraîneur du Barça lors de son premier mandat de président jusqu’en 2010. « Si je rêve d'un retour de Guardiola ? Je veux qu’il gagne la Ligue des champions samedi. Le gagner avec le Barça et City, je pense que ce sera merveilleux pour lui et aussi pour nous tous qui l'aimons (…) Je ne suis pas venu ici pour expliquer mes rêves mais j'aime qu'ils se réalisent (…) Je n’en parlerai pas ». Et si le rêve de Laporta se réalisait avec Pep Guardiola ?

« Non, je reste »