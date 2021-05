Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce forte de Guardiola qui chamboule les plans du Barça !

Publié le 28 mai 2021 à 17h30 par Th.B.

Alors que le nom de Pep Guardiola revient avec insistance du côté du FC Barcelone, l’entraîneur de Manchester City a lié son avenir chez les Skyblues tout en révélant les raisons de sa volonté de continuer au sein du champion d’Angleterre.

Le FC Barcelone devrait décider de l’avenir de Ronald Koeman dans les prochains jours. À l’instant T, le technicien néerlandais devrait rester sur le banc du Barça pour honorer l’ultime année de son contrat qui expire en juin 2022. Selon la presse espagnole, Joan Laporta aurait fait savoir à Koeman qu’il scrutait le marché dans l’optique de trouver un nouvel entraîneur, mais si d’ici deux semaines les recherches ne menaient à rien, Ronald Koeman serait maintenu. Hormis Xavi Hernandez, le président du FC Barcelone lorgne une autre légende du club culé, à savoir Pep Guardiola. À en croire As via ses informations divulguées dans la journée de jeudi, le président Laporta serait bien déterminé à rapatrier Pep Guardiola et attendrait patiemment la finale de la Ligue des champions afin de pouvoir s’entretenir avec l’entraîneur de Manchester City qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Skyblues . Le média madrilène expliquait alors que le FC Barcelone pourrait le faire revenir en 2022, en raison de la complexité de ce dossier, mais que l’optimisme règnerait. Mais qu’en est-il de la position du clan Pep Guardiola ?

Le père de Guardiola ouvre la porte au Barça, mais lui la ferme

Au début du mois de mai, le père du coach de Manchester City fermait la porte à sa nomination à la tête de la Roja , mais pas à un retour au FC Barcelone. « Je ne veux pas que Pep entraîne l'équipe nationale espagnole. Maintenant, s'il revient à Barcelone comme entraîneur ou comme personne qui donne des conseils, je ne l'exclus pas, mais pas à l'équipe nationale espagnole ». Voici le message que Valenti Guardiola faisait passer à Super Deportivo Radio . De quoi permettre à la presse espagnole de s’enflammer pour un éventuel retour du technicien là où sa fructueuse carrière de coach a commencé. Néanmoins, Joan Laporta pourrait déchanter. Ce vendredi, à l’approche de la finale de la Ligue des champions opposant samedi soir Manchester City à Chelsea, Pep Guardiola a scellé son avenir qui s’écrit au sein du club mancunien. « Si gagner ou perdre samedi changera mon avenir à City ? Non, je reste. S’il y a un doute ? Non, je suis sûr ».

Pep Guardiola explique les raisons de sa continuité à City