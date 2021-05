Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée d’une grande star est bouclée au Barça !

Publié le 28 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

Sergio Agüero devrait bel et bien être un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. L'attaquant argentin de Manchester City rejoindra son nouveau club à l'issue de la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea.

Double buteur pour sa dernière en championnat sous le maillot de Manchester City, Sergio Agüero a soigné sa sortie. Après dix saisons passées dans le nord de l'Angleterre, le buteur argentin arrive en fin de contrat avec les Citizens et a annoncé publiquement qu'il allait quitter la Premier League. Et sa prochaine destination ne fait déjà plus aucun doute, d'autant qu'elle a récemment été confirmée par Pep Guardiola...

Visite médicale dimanche pour Agüero au Barça

D'après les informations de Fabrizio Romano, Sergio Agüero devrait bel et bien s'engager avec le FC Barcelone. L'accord serait conclu et le pré-contrat serait d'ores et déjà signé. L'attaquant de 32 ans devrait rejoindre le Barça après la finale de la Ligue des Champions ce samedi. Le dénouement est proche dans ce dossier et les catalans devraient enregistrer l'arrivée d'une nouvelle star dans leur effectif.