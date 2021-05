Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hernandez, Leonardo active un plan B totalement inattendu !

Publié le 29 mai 2021 à 10h15 par D.M.

Afin de renforcer le coté gauche de la défense, le PSG penserait à Théo Hernandez (Milan AC). En cas d'échec dans ce dossier, le club parisien pourrait tenter de rapatrier Lucas Digne, sous contra jusqu'en 2025 avec Everton.

Et si Leonardo frappait un gros coup dès le début du mercato estival en parvenant à attirer Achraf Hakimi, mais aussi Théo Hernandez ? Deux renforts de choix, alors que le PSG tente de renforcer les côtés de sa défense. Pour le joueur marocain de l’Inter, le transfert serait « presque fait » selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Quant au dossier Théo Hernandez, il s’annonce plus complexe puisque le Milan AC demanderait 80M€ pour le laisser partir. Une somme importante pour le PSG, qui surveille d’autres joueurs à ce poste.

Lucas Digne dans le viseur de Leonardo ?