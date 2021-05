Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare son plan d'action pour Théo Hernandez !

Publié le 29 mai 2021 à 8h45 par D.M.

Afin de renforcer le poste de latéral gauche, Leonardo serait prêt à recruter Theo Hernandez, performant au Milan AC et préparerait son offensive.

Le 21 avril 2020, le 10 Sport annonçait en exclusivité que Théo Hernandez plaisait au PSG. Et à en croire la presse allemande et italienne, Leonardo aurait rouvert ce dossier. Selon Bild, le club parisien aurait transmis une offre à l’entourage du joueur français, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Milan AC. Une proposition qui ne laisserait pas insensible Théo Hernandez. Reste maintenant à convaincre les responsables italiens, réticents à le laisser partir lors du prochain mercato estival à moins d’une grosse offre.

Une offre de 37M€ à l'étude ?