Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence colossale pour Achraf Hakimi ?

Publié le 29 mai 2021 à 15h45 par La rédaction

Auteur d'une excellente saison du côté de l'Inter, Achraf Hakimi pourrait être cédé par les Italiens cet été. Le PSG mais aussi le Bayern ou encore Chelsea lorgneraient sur le latéral Marocain.

Auteur d'une saison très réussie sous les ordres d'Antonio Conte, le latéral droit de l'Inter Achraf Hakimi disposerait de nombreux courtisans. En proie à des difficultés économiques importantes, les Nerazzurri pourraient bien être obligés de vendre leur joueur un an à peine après l'avoir recruté au Real Madrid. Cette opération permettrait aux dirigeants de l'Inter de faire rentrer une belle somme d'argent dans les caisses du club et de vivre l'avenir plus sereinement au niveau économique.

Le Bayern et Chelsea également à l'affût