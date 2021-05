Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Un duel colossal pour cette star de Premier League ?

Publié le 29 mai 2021 à 19h00 par B.C.

Désireux de se renforcer durant l’été, Manchester City chercherait dans un premier temps à vendre et songerait à se séparer de Raheem Sterling. Un jouer qui ne laisserait pas insensible le Real Madrid et le FC Barcelone.

Cette saison, Manchester City a retrouvé les sommets. Les hommes de Pep Guardiola ont largement dominé le championnat en remportant le titre avec 12 points d’avance sur leur dauphin, Manchester United, et tenteront de décrocher pour la première fois la Ligue des champions ce samedi soir face à Chelsea. Malgré cet excellent bilan, les Skyblues espèrent bien frapper fort lors du mercato estival. Alors que Sergio Agüero va quitter le club pour très certainement s’engager libre au FC Barcelone, Pep Guardiola souhaiterait mettre la main sur Harry Kane (Tottenham) ou Erling Haaland (Borussia Dortmund), tandis que Jack Grealish (Aston Villa) serait visé pour renforcer l’entrejeu. Des départs sont donc attendus pour financer ces opérations, et le club aurait déjà identifié les joueurs concernés.

Pisté par Barcelone et le Real Madrid, Raheem Sterling serait à vendre