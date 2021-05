Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait aider Leonardo à boucler l’arrivée de Varane !

Publié le 29 mai 2021 à 18h45 par B.C.

Proche de Zinedine Zidane, qui a décidé de quitter le Real Madrid, Raphaël Varane se rapprocherait de la sortie. De bon augure pour le PSG, sur les traces de l’international français.

Alors qu’il doit déjà gérer l’épineux dossier Sergio Ramos, libre à partir du 1er juillet, Florentino Pérez est également dans le flou avec Raphaël Varane. L’international français est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022 et ne semble pas disposé à vouloir prolonger son contrat, au grand dam du président merengue. En effet, le club espagnol souhaite rapidement sécuriser l’avenir du champion du monde tricolore pour éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Si les négociations n’avancent pas, Raphaël Varane pourrait être poussé vers la sortie dès cet été, et plusieurs options s’offrent déjà à lui. Le PSG, Manchester United et Chelsea auraient notamment coché son nom en vue du mercato estival, et le départ de Zinedine Zidane pourrait avoir une importance capitale sur l’avenir de Varane.

Le départ de Zidane pourrait provoquer celui de Varane