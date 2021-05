Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane poussé dans les bras du PSG par Alaba ?

Publié le 29 mai 2021 à 15h30 par Dan Marciano mis à jour le 29 mai 2021 à 15h34

Ce vendredi, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de David Alaba. Un renfort attendu, alors que l'avenir de Sergio Ramos et de Raphaël Varane demeure incertain.

Le Real Madrid a annoncé l’identité de sa première recrue estivale. Ce vendredi, le club espagnol a officialisé l’arrivée de David Alaba, qui avait annoncé son départ du départ du Bayern Munich à la fin de la saison. Un renfort attendu par Florentino Perez, et pour cause. Le Real Madrid pourrait perdre lors du prochain mercato estival Raphaël Varane, mais aussi Sergio Ramos. Présent à la Casa Blanca depuis 2005, le joueur de 35 ans voit son bail expiré en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. L’international espagnol a posé ses conditions pour prolonger et souhaite conserver son salaire actuel, mais aussi rester au Real Madrid jusqu’en 2023. A la recherche d’un défenseur central, le PSG resterait à l’affût dans le dossier Sergio Ramos. Mais le défenseur espagnol n’a pas été le premier choix de Leonardo. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le directeur sportif parisien avait tenté de mettre la main sur… David Alaba.

« Le Real Madrid était en haut de ma liste »

Courtisé par le PSG, mais aussi par le FC Barcelone, David Alaba a finalement privilégié un départ vers le Real Madrid avec lequel il a signé un contrat jusqu’en 2026. Peu de temps après l’officialisation, le défenseur autrichien a publié un message sur son compte Instagram . « Je quitte un club spécial pour un autre club spécial. Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid. Après tant d'années à Munich, je vais relever un nouveau défi et je donnerai le meilleur de moi-même pour poursuivre l'histoire spéciale du club. J'ai hâte de jouer mon premier match dans les maillots blancs emblématiques devant tous vos fans à Madrid. Je suis sûr que ce voyage sera une réussite. Ensemble avec tous les madridistas ». Ce samedi, Alaba a de nouveau justifier son choix de repousser les appels de Leonardo et de s’engager avec le Real Madrid. « Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de clubs en question, le Real Madrid était en haut de ma liste. Comme le Bayern Munich, le club est l'un des plus grands clubs du monde. L'histoire et la tradition sont quelque chose de spécial. Ici, il s'agit aussi de gagner chaque match, de remporter le plus de titres possible chaque année. J'ai eu une mentalité de gagnant et une soif de titres au Bayern. On en a besoin au Real Madrid aussi et je veux apporter cela, ainsi que mon expérience et mes qualités sur le terrain » a-t-il confié dans un entretien à BILD .

Varane courtisé par le PSG et Manchester United