Mercato - Barcelone : Mauvaise nouvelle pour Joan Laporta avec cet attaquant de Liga !

Publié le 30 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Alexander Isak pourrait finalement prolonger son contrat avec la Real Sociedad. Et dans ce cas, un transfert deviendrait alors inconcevable.

Auteur d'une saison très aboutie sous les couleurs de la Real Sociedad, Alexander Isak a marqué les esprits dans le nord de l'Espagne cette saison. Ses performances auraient attiré l'oeil des recruteurs des plus grands clubs du monde comme ceux du Barça. Une belle revanche pour l'attaquant suédois après un passage plutôt difficile du côté de Dortmund pour finir sa formation.

La Real Sociedad sur le point de blinder Isak ?