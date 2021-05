Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va boucler un renfort à 9M€ !

Publié le 29 mai 2021 à 21h30 par B.C.

Évoluant jusqu’ici au Betis, Emerson devrait prochainement rejoindre le FC Barcelone, qui détient déjà la moitié de ses droits.

En 2019, le Betis Séville et le FC Barcelone trouvaient un accord avec l’Atletico Mineiro pour le transfert d’Emerson Royal. Ce dernier a donc rejoint le club andalou tandis que les Blaugrana détenaient 50% des droits du joueur en attendant de le récupérer. Très courtisé, et notamment par le PSG, Emerson devrait débarquer au FC Barcelone cet été comme il l’a confirmé en conférence de presse ce vendredi : « Tout le monde sait que j'ai un contrat avec Barcelone à partir du 1er juillet. J'ai un contrat de trois ans avec Barcelone. Et, comme la presse l'a dit, Barcelone a déjà contacté le Betis et a annoncé qu'il voulait compter sur moi pour la saison prochaine. Je suis content (de l'avancée du transfert) car c'est le club avec lequel je rêvais de jouer depuis le début de ma carrière . » Un renfort qui se confirme pour Joan Laporta.

Le Barça est passé à l’action pour Emerson