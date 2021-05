Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt envoie un message fort à Laporta pour son avenir !

Publié le 29 mai 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2021 à 22h03

Alors que le FC Barcelone voudrait recruter un autre joueur dans le secteur défensif lors du mercato estival, plusieurs pistes ont été activées par Joan Laporta. Matthijs de Ligt serait notamment l'un des rêves du président catalan, mais le joueur de la Juve n'envisage pas un départ.

Joan Laporta a du pain sur la planche cet été pour reconstruire et améliorer l’effectif du FC Barcelone. D'après les informations dévoilées par MARCA ce samedi, la direction du club catalan aimerait notamment recruter un joueur supplémentaire dans le secteur défensif. Après l’arrivée bientôt officialisée d’Eric Garcia, Joan Laporta aurait déjà ciblé deux gros talents du football européen, Matthijs de Ligt et Pau Torres. Cependant, l'arrivée du joueur de la Juventus est encore loin d'être actée.

« Je suis très heureux à la Juventus »