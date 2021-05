Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’active pour régler un chantier colossal !

Publié le 29 mai 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone a fait du renforcement de sa défense une priorité en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, la direction du club catalan s’activerait dans l’optique de recruter un nouvel homme dans ce secteur. Mais les choses ne s’annoncent pas forcément simples…

Les chantiers seront nombreux au FC Barcelone lors de la fenêtre estivale des transferts à venir. En effet, après une saison délicate, le club catalan présidé par Joan Laporta entend se renforcer dans de nombreux secteurs. Arrivé à la présidence du Barça en mars dernier, l’avocat de profession entend effectivement ramener les Blaugrana au sommet, et cela passera évidemment par un recrutement conséquent et le départ de certains éléments qui ne donnent plus satisfaction. Dans cette perspective, la défense centrale aurait été érigée comme l’un des secteurs à renforcer en priorité.

Eric Garcia confirme son retour !

Dans ce secteur, le FC Barcelone a déjà enregistré la venue d’Eric Garcia, qui arrivera librement le 30 juin prochain au terme de son contrat à Manchester City. Pour l’heure, ce mouvement n’a pas encore été officialisé par le club barcelonais, mais le défenseur de 20 ans passé par la Masia dans sa jeunesse a lui-même confirmé la chose à l’occasion d’un entretien accordé à L’Esportiu . « J'ai pensé à mon avenir, à ce que je pense être le meilleur maintenant. Je pense que c’est une décision courageuse. Je suis très convaincu du pas que j'ai franchi. La comparaison avec Piqué ? Je n'en pense rien , je m'en fiche parce que je pense que nous sommes des footballeurs différents, non ? Gérard a tout réalisé, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il est plus que reconnu alors que j'ai 20 ans et je commence ma carrière, pratiquement. Donc, la seule comparaison possible est que nous sommes tous les deux de la Masia et que nous vivions à Manchester, mais lui pas dans la bonne équipe. J'ai eu plus de chance et j'ai pu jouer pour la meilleure équipe de Manchester. Dommage pour lui », a confié Eric Garcia.

Matthijs de Ligt et Pau Torres dans le viseur, mais…