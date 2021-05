Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 8,5M€ se confirme pour Laporta !

Publié le 29 mai 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone cherche des liquidités pour mener à bien son mercato, Joan Laporta pourrait compter sur le départ de Jean Clair Todibo très prochainement L'OGC Nice aurait prévu de lever son option d'achat dans les prochains jours.

Malgré la situation économique du club catalan, Joan Laporta a quelques projets pour venir renforcer l’effectif du FC Barcelone. Tous les postes sont concernés et quelques joueurs ont déjà vu leurs noms être liés au club catalan comme Sergio Agüero, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum ou encore Pau Torres. Mais certains dossiers demandent des indemnités de transfert plus ou moins élevées. Les Blaugrana devront donc compter sur quelques départs afin de mener à bien leur mercato. Et un transfert devrait s’acter dans les prochains jours.

Nice va lever l’option d’achat de Todibo la semaine prochaine