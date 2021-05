Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Agüero envoie un message à Laporta !

Publié le 29 mai 2021 à 10h00 par La rédaction

Si Sergio Agüero se rapprocherait de plus en plus d'une arrivée au FC Barcelone, le clan du joueur a révélé ne pas vouloir se précipiter et a donné un laps de temps au Barça pour clôturer le transfert.

Depuis quelques jours maintenant, Sergio Agüero semble se rapprocher de plus en plus du FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, l’Argentin apparaitrait comme une très bonne solution pour Joan Laporta malgré ses blessures régulières et son âge (32 ans). Tout serait même en passe d’être bouclé comme l’annonçait Fabrizio Romano. Mais alors que son arrivée devrait être conditionnée à la prolongation de contrat de Lionel Messi, le clan du joueur voudrait prendre son temps.

Le Barça aurait deux semaines pour conclure le transfert de Agüero