Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le dossier Agüero !

Publié le 29 mai 2021 à 8h30 par La rédaction

Alors que Sergio Agüero semble se rapprocher de plus en plus du FC Barcelone, son officialisation devrait prendre plus de temps que prévu, son arrivée étant conditionnée par la prolongation de Lionel Messi.

Cherchant du renfort offensif à moindre coût, le FC Barcelone aurait opté pour la stratégie des joueurs en fin de contrat cet été. Ainsi, Joan Laporta se serait sérieusement penché sur le dossier de Sergio Agüero. L’Argentin entretient un étroit lien d’amitié avec Lionel Messi et possède toujours une très bonne cote malgré son âge (32 ans) et ses blessures régulières. Les négociations se dérouleraient même à merveille entre les deux parties. Mais alors que Fabrizio Romano annonçait que tout était bouclé entre le Kun et le Barça , l’officialisation du transfert pourrait prendre plus de temps que prévu.

L’avenir d’Agüero dépendrait de celui de Messi au Barça