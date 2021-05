Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort colossal bientôt bouclé par le Barça ? La réponse de Laporta !

Publié le 28 mai 2021 à 23h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival approche, le FC Barcelone est déjà impliqué dans de nombreux dossiers. Interrogé sur la possibilité de recruter un grand nom, Joan Laporta a évoqué l'état des finances catalanes.

Joan Laporta va connaître un mercato estival mouvementé et aura la tâche ardue de construire un effectif solide et complet pour la saison prochaine. Mais avant cela, le président du FC Barcelone doit trancher pour l'avenir de Ronald Koeman, mais également régler le problème Lionel Messi, bientôt libre de tout contrat. Joan Laporta n'est pas aidé par les problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, mais plusieurs pistes colossales auraient tout de même été activées par le président blaugrana, à l'instar de celle menant à Erling Haaland. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la capacité du club culé à recruter un grand nom, Joan Laporta a fait le point sur l'état des caisses du Barça.

« Je pense qu'on va avoir une équipe très compétitive pour la saison prochaine »