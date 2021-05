Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est déjà la fin du rêve pour Pep Guardiola…

Publié le 29 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Ronald Koeman, Joan Laporta songerait à rapatrier Pep Guardiola au FC Barcelone. Cependant, le coach de Manchester City ne compte pas quitter le nord de l’Angleterre.

C’est l’une des grosses informations qui circule dans la presse catalane ces derniers jours. Pep Guardiola pourrait revenir au FC Barcelone selon Mundo Deportivo notamment. As révélait pour sa part jeudi que Joan Laporta prévoirait d’attendre que la finale de la Ligue des champions se dispute ce samedi soir entre son Manchester City et Chelsea avant que le président du Barça ne contacte Guardiola en personne afin de l’inciter à faire son grand retour à Barcelone. Néanmoins, alors que Pep Guardiola a prolongé son contrat à l’automne à City, qui court jusqu’en juin 2023, le technicien espagnol n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs.

Guardiola affirme qu’il restera à Manchester City