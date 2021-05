Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision fracassante pour Coutinho !

Foot - Mercato - Barcelone

Peu convaincu par Philippe Coutinho, le Barça espérerait le vendre lors du prochain mercato estival. Alors qu'il aurait pu rendre service au club blaugrana, Arsenal n'envisagerait pas de recruter l'international brésilien pour le moment.

Arrivé pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Philippe Coutinho n'a pas du tout rempli sa mission. En grande difficulté au Barça, l'ancien de Liverpool serait devenu un indésirable. En effet, le club catalan voudrait se séparer de Philippe Coutinho et pourrait tenter une nouvelle fois de trouver preneur pour son milieu offensif brésilien cet été. Et alors qu'Arsenal aurait pu être un point de chute intéressant pour Philippe Coutinho, les Gunners ne prévoiraient pas de se jeter sur lui lors du prochain mercato estival.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce vendredi, le Barça serait prêt à vendre Philippe Coutinho cet été. Toutefois, Arsenal ne devrait pas être la prochaine destination de l'international brésilien selon le journaliste du Guardian et de Sky Sport . En effet, les Gunners ne seraient pas intéressés par Philippe Coutinho, du moins pour le moment. La direction du FC Barcelone serait donc contrainte de trouver une autre solution pour se débarrasser de son numéro 14.

