Mercato - Barcelone : La grande annonce de cette pépite sur son avenir !

Publié le 29 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Barça en vue de la saison prochaine, Eric Garcia va bel et bien effectuer son retour en Catalogne. Le défenseur central l'a confirmé récemment en interview.

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia était parti depuis plusieurs saisons du côté de Manchester City pour terminer sa formation. Auteur de quelques performances remarquées par son ancien club, le jeune défenseur central arrivait en fin de contrat en juin prochain et se retrouvait donc libre de choisir quel serait son nouveau club. Et il semblerait que l'Espagnol de 20 ans ait fait son choix.

Eric Garcia de retour à la maison