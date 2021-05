Foot - Mercato

Mercato : Un entraîneur prestigieux recale le FC Barcelone et le Real Madrid !

Le marché des entraîneurs promet du mouvement lors du prochain mercato estival, surtout en Espagne. Côté FC Barcelone, l’avenir est toujours aussi flou pour Ronald Koeman et Joan Laporta n’a pas encore trouvé le candidat idéal pour sa succession. En revanche, au Real Madrid, depuis le départ de Zinédine Zidane, Florentino Pérez s’active pour trouver un remplaçant.

Le prochain mercato estival promet du mouvement sur le marché des entraîneurs. Au Real Madrid, Florentino Pérez est en pleine recherche depuis le départ de Zinédine Zidane. Lassé des critiques à son égard et du manque de confiance en lui, le technicien français a préféré quitter les Merengue un an avant la fin de son contrat. L’histoire semble étroitement similaire du côté du Barça . Déçu des résultats de Ronald Koeman, Joan Laporta serait également à la recherche d’un nouvel entraîneur. Quelques noms ont déjà été évoqués en Catalogne comme Mikel Arteta, Xavi ou encore Pep Guardiola alors qu’une réunion doit avoir lieu entre le président du Barça et le Néerlandais concernant la suite des événements. Et comme si ce n’était pas assez, une piste va se refermer pour les deux clubs espagnols.

Joachim Löw dément les rumeurs l’envoyant dans un club

En effet, Joachim Löw sera libre de tout engagement après l’Euro puisqu’il laissera sa place à Hans-Dieter Flick à la tête de la Mannschaft . Le nom de l’Allemand a donc été évoqué côté Barça mais également côté Merengue . Néanmoins, cette piste pourrait être réduite à néant. En effet, dans un entretien avec Christian Falk, Joachim Löw a démenti les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone puisqu’il a affirmé qu’il n’aura pas de clubs cet été. De son côté, Fabrizio Romano a révélé que le sélectionneur allemand n’avait jamais été considéré comme une piste potentielle par Florentino Pérez. La piste menant à Joachim Löw devrait donc se refermer. Et les deux clubs vont devoir s’orienter vers leurs pistes restantes.

