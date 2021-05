Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avant Guendouzi, Longoria avait tenté un énorme coup en Espagne !

Publié le 29 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, l'OM apprécie le profil de Mattéo Guendouzi et souhaite l'attirer lors du prochain mercato estival. Mais le joueur d'Arsenal n'était pas la première option de Pablo Longoria.

Pablo Longoria espère accueillir de nombreux renforts cet été et notamment au milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM suit notamment les prestations de Gerson et a formulé une offre de 24M€ + 6M€ de bonus à Flamengo. Le joueur brésilien n’est pas le seul joueur suivi par le président marseillais. Longoria aurait aussi coché les noms d’Amine Adli (Toulouse), d’Arturo Vidal (Inter), de Thiago Almada (Velez Sarsfield), mais aussi de Mattéo Guendouzi. Comme annoncé par le 10 Sport, cette opération est en bonne voie et le milieu de terrain d’Arsenal aurait rencontré Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour discuter d'une possible arrivée selon Foot Mercato.

L'OM a tenté de recruter Francis Coquelin