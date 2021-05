Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone pose d’énormes bases pour le contrat de Lionel Messi !

Publié le 29 mai 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 29 mai 2021 à 18h32

Pourtant annoncé du côté du PSG, Lionel Messi serait considérablement proche de prolonger son contrat au FC Barcelone. Et la proposition du Barça s’étalerait sur 10 ans. Explications.

Comme Leonardo l’a fait savoir sur le plateau du Canal Football Club en septembre dernier, quelques jours après l’annonce de l’envoi via burofax de la volonté de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone, le PSG se doit d’être attentif si une telle opportunité se présente. Et à en croire les déclarations successives de Neymar, de Leandro Paredes, de Marco Verratti, d’Angel Di Maria ou encore de Marquinhos au fil de la saison, la porte du PSG est grande ouverte pour Lionel Messi. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, épaulé par Doha, aurait même formulé une offre de contrat au clan Lionel Messi selon le journaliste Marcelo Bechler, à savoir une proposition pour les deux prochaines années avec une troisième saison en option. Jorge Messi, son père, ainsi que son frère l’inciteraient tous les deux à prendre en considération cette offre et le pousseraient même à rejoindre le PSG. Cependant, il se pourrait que le sort soit déjà jeté dans le feuilleton Lionel Messi et qu’une prolongation de contrat au FC Barcelone, le sien expirant le 30 juin prochain, se dessine petit à petit.

Un contrat de 10 ans…

C’est du moins l’information que SPORT a révélé ce samedi. À en croire le quotidien catalan, le FC Barcelone a initié les contacts avec le clan Lionel Messi dès l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone en mars dernier. Depuis, alors que le président du Barça attend toujours le résultat de l’audit financier demandé, de simples discussions afin de présenter le projet sportif blaugrana et ce que le club pourrait lui offrir sportivement et économiquement. Une baisse de contrat concrète serait inéluctable en raison de la crise économique que traverse le FC Barcelone. Le Barça proposerait à Lionel Messi un contrat de deux ans au terme desquels il partirait pour deux autres saisons vivre son rêve d’évoluer en Major League Soccer à l’Inter Miami, franchise de David Beckham. En 2025, Lionel Messi reviendrait donc au FC Barcelone pour son après-carrière, mais en tant que potentiel ambassadeur, son rôle n’ayant pas été défini entre les deux parties à l’instant T.

Une après-carrière au Barça