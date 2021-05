Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal serait convenu pour Lionel Messi !

Publié le 29 mai 2021 à 16h45 par Th.B.

Pourtant annoncé proche du PSG alors que son clan l’inciterait à rejoindre le club de la capitale, Lionel Messi devrait prolonger son contrat au FC Barcelone et pas n’importe lequel. Explications.

Ces dernières semaines, il a été question d’une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG. D’ailleurs, Marcelo Bechler a pour sa part fait savoir que les dirigeants du PSG auraient proposé un contrat de deux saisons au clan Messi avec une troisième en option. Le journaliste de TNT Sports expliquait d’ailleurs que cette offre était imbattable d’un point de vue financier. Le Parisien révélait plus récemment que le père et le frère de Lionel Messi inciteraient le capitaine du FC Barcelone à s’en aller relever le challenge du PSG après 21 ans passés à Barcelone. Néanmoins, le coeur de Messi resterait blaugrana et les discussions avec Joan Laporta avanceraient plutôt bien à en croire la presse ibérique.

Le Barça verrait très grand pour Messi avec un contrat… de 10 ans !