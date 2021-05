Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à tenter un pari fou avec Christophe Galtier ?

Publié le 29 mai 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid est actuellement à la recherche du successeur de Zinedine Zidane, la piste Christophe Galtier serait étudiée du côté de la capitale espagnole.

Après une année difficile au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de partir. Florentino Pérez doit donc désormais se pencher sur sa succession, et plusieurs pistes auraient déjà été activées par les Merengue . Comme vous l’a révélé le10sport.com dès mercredi, Antonio Conte est en pole position pour débarquer au Real Madrid, mais d’autres noms sont également évoqués avec insistance, dont ceux de Mauricio Pochettino et Raúl. Cependant, la direction madrilène n’a pas encore tranché sur le sujet et étudierait plusieurs options, même les plus surprenantes.

Florentino Pérez s’est interrogé sur Christophe Galtier