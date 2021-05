Foot - Mercato

Mercato : Entre le Real Madrid et le PSG, Antonio Conte ne ferme aucune porte !

Publié le 29 mai 2021 à 20h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid soit le club le plus apte à l’accueillir en l’état, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité, Antonio Conte n’écarterait pas pour autant l’option PSG. Bien au contraire.

Sans club depuis l’annonce de son départ mercredi, Antonio Conte s’est retiré en ayant remporté le Scudetto avec l’Inter au nez et à la barbe de la Juventus qui monopolisait le titre de champion depuis la saison 2011-2012. En raison de différents avec la politique adoptée en marge du prochain mercato par ses dirigeants, Conte a décidé de quitter l’Inter et se retrouve désormais lié à deux grands noms européens : le Real Madrid et le PSG. Mercredi soir, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’Antonio Conte était le choix numéro un du Real Madrid dans le cadre de la succession de Zinedine Zidane. Entre temps, un potentiel départ de Mauricio Pochettino a fait couler beaucoup d’encre et en particulier dans la journée de jeudi. Entre un retour à Tottenham ou un challenge au Real Madrid, les deux options seraient possibles pour l’entraîneur du PSG qui n’aurait plus la totale confiance que lui accordait Doha depuis l’échec en Ligue 1 selon La Gazzetta dello Sport . Et si Antonio Conte était destiné à rejoindre le Real Madrid ?

Le Real Madrid en pole, mais…

Toujours selon les informations exclusives du 10sport.com divulguées vendredi soir, il n’est pas question de la venue d’Antonio Conte au PSG, pour la simple et bonne raison qu’il n’y a aucun contact à signaler que ce soit entre les représentants d’Antonio Conte et le PSG ou encore le club de la capitale et l’entraîneur en personne. Dans les prochaines heures, ce dossier devrait d’ailleurs prendre encore plus d’ampleur. Cependant, Conte ne ferait pas vraiment l’unanimité du côté du Real Madrid. The Transfer Window Podcast a révélé ces dernières heures que l’Italien serait bel et bien le candidat privilégié par une grande partie de la direction du Real Madrid, comme le10sport.com vous l’a avancé. Néanmoins, une source proche du club merengue a assuré au média anglais qu’il serait en l’état peu probable de voir Antonio Conte être nommé entraîneur du Real Madrid dans les circonstances économiques actuelles. De quoi décourager le principal intéressé ? Pas vraiment.

…Antonio Conte compterait se vendre au PSG ET au Real Madrid