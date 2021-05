Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Lautaro Martinez bientôt bouclé ?

Publié le 30 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid penserait à acquérir Lautaro Martinez pour renforcer son attaque la saison prochaine, l’attaquant argentin devrait prolonger à l’Inter.

Le Real Madrid compte se renforcer cet été, notamment dans le secteur offensif. Pour cela, plusieurs pistes ont été évoquées du côté de Madrid, dont celle menant à Lautaro Martinez. Alors que l'Argentin avait annoncé vouloir rester à l'Inter, les problèmes financiers rencontrés par les Nerazzurri pourraient encore relancer ce dossier. Cependant, la piste de l’Argentin au Real Madrid se refroidit petit à petit. Car après avoir appris que l’Atlético serait en pole position pour récupérer Lautaro Martinez, le club merengue devrait voir l’attaquant argentin prolonger avec l’Inter.

Lautaro Martinez devrait prolonger

Lautaro Martinez pourrait effectivement prolonger avec l’Inter très prochainement. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, le club milanais et Lautaro Martinez sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Une négociation qui aurait été menée par ses anciens agents en janvier dernier. Une nouvelle rencontre serait désormais programmée dans les prochains jours entre l’Inter et le nouvel agent de Lautaro Martinez. Un contrat de 5M€ par an devrait être alors finalisé.