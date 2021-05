Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe pour l’arrivée de cet ancien du PSG !

Publié le 30 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Pourtant en difficulté sur le plan financier, l’OM avancerait concrètement dans le transfert de Mattéo Guendouzi qui serait emballé par l’idée de quitter Arsenal afin de rejoindre le rival du PSG, son club qui a en parti assuré sa formation.

Les semaines passent et le contrat de Boubacar Kamara n’est toujours pas sur le point d’être prolongé. Contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2022, le minot marseillais et joueur des espoirs de l’Équipe de France devrait alors être vendu si aucune progression n’était à noter à ce niveau. Le 17 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Mattéo Guendouzi se rapprochait de l’OM, lui qui n’est plus désiré à Arsenal qui va revenir de son prêt du Hertha Berlin. On vous dévoilait que l’OM était très bien placé pour Guendouzi. Une information confirmée par Foot Mercato.

L’OM se rapprocherait du transfert de Guendouzi