Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour l’avenir de Theo Hernandez !

Publié le 30 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait décidé de mettre le paquet sur Théo Hernandez pour cet été, un ancien joueur du club de la capitale lance un avertissement sur ce dossier.

En plus d’Achraf Hakimi (Inter Milan) qui semble en bonne voie pour rejoindre le PSG, Leonardo a ciblé un autre profil XXL en Italie : Théo Hernandez. Le latéral gauche français du Milan AC, âgé de 23 ans, sort d’une très bonne saison en Serie A et serait l’une des grandes priorités du directeur sportif du PSG. Toutefois, alors qu’il a récemment prolongé Juan Bernat qui peut également prétendre à un rôle de titulaire, Leonardo devra se méfier de la hiérarchie mise en place à ce poste de latéral gauche.

« Je ne vois pas comment ce transfert peut se faire »