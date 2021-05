Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste improbable !

Publié le 30 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En plus de la piste menant à Theo Hernandez qui semble prioritaire pour le PSG, Leonardo aurait activé un plan B pour le moins inattendu avec… Lucas Digne.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG compte renouveler une partie de ses latéraux cet été, et Leonardo a déjà ciblé deux profils XXL en Italie : Achraf Hakimi (Inter Milan) au poste de latéral droit, et Théo Hernandez (Milan AC) pour le flanc gauche. Néanmoins, ces deux profils devraient coûter beaucoup d’argent et ne seront pas simples à boucler pour le directeur sportif du PSG, qui aurait déjà défini un plan B en cas d’échec avec Hernandez.

Le PSG songe à Lucas Digne

Comme l’a révélé Paris Fans samedi, Leonardo étudierait en effet un retour de Lucas Digne au PSG s’il venait à échouer dans ses négociations pour Théo Hernandez. Le latéral gauche français, sous contrat jusqu’en 2025 avec Everton, n’avait pourtant pas laissé un souvenir marquant lors de son premier passage au PSG entre 2013 et 2015. Affaire à suivre…