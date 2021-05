Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème majeur du projet QSI enfin réglé ?

Publié le 30 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de boucler le recrutement d’un latéral droit de qualité cet été, le PSG semble idéalement positionné pour attirer Achraf Hakimi. Et ce renfort devrait enfin régler les carences constatées depuis plusieurs années à ce poste.

Depuis le rachat du PSG en 2011 par le Qatar et le début de l’ère QSI au Parc des Princes, plusieurs profils se sont succédés au poste de latéral droit, avec plus ou moins de réussite : Christophe Jallet, Gregory Van der Wiel, Serge Aurier, Thomas Meunier, pour en arriver cette saison au pire Alessandro Florenzi, recruté en prêté l’été dernier, et dont l’option d’achat de 9M€ ne sera pas levée par Leonardo. D’ailleurs, il semble que le directeur sportif du PSG ait décidé de mettre le paquet pour s’assurer une pointe à ce poste la saison prochaine…

Hakimi devrait débarquer au PSG

Comme l’a confirmé la Gazzetta dello Sport samedi matin, le PSG serait tout proche de boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi pour 60M€. Considéré comme l’une des grande références mondiales au poste de latéral droit des 2/3 dernières années, l’international marocain sort d’une excellente saison dans les rangs de l’Inter Milan, et son arrivée au PSG pourrait donc enfin permettre de stabiliser ce secteur du jeu.