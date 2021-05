Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes impliqué dans l’opération Hakimi ? La réponse !

Publié le 30 mai 2021 à 13h10 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup avec Achraf Hakimi.

A seulement 22 ans, Achraf Hakimi a déjà un palmarès bien étoffé avec une Ligue des Champions remportée en 2018 avec le Real Madrid et tout récemment un Scudetto avec l’Inter. Il pourrait s’allonger encore plus au Paris Saint-Germain. Alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être gardé au-delà de son prêt, Leonardo a décidé d’activer la piste menant à l’international marocain. Du côté de l’Inter on semble d’ailleurs déjà se préparer à son départ, puisque L’Équipe révèle ce dimanche que les dirigeants milanais suivraient de près Jonathan Clauss du RC Lens.

L'Inter a rembarré Paredes