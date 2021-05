Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est totalement fixé pour Hakimi !

Publié le 29 mai 2021 à 23h15 par A.D.

Pour renforcer son couloir droit et pallier le probable départ d'Alessandro Florenzi, Leonardo voudrait recruter Achraf Hakimi. Alors qu'il aurait déjà proposé environ 60M€ à l'Inter, le directeur sportif du PSG pourrait boucler l'affaire pour une somme proche de 70M€.

Alors qu'il ne serait pas convaincu par Alessandro Florenzi, Leonardo ne devrait pas le retenir cet été. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG serait en quête d'un nouvel arrière droit et aurait jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Selon les dernières informations de Foot Mercato , Leonardo serait déjà passé à l'action et aurait réussi à trouver un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans. Alors qu'il doit maintenant s'entendre avec l'Inter, le dirigeant du PSG aurait déjà frappé avec une offre, mais celle-ci serait trop légère.

Un transfert à 70M€ pour Achraf Hakimi ?