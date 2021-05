Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tout faire pour garder Mauricio Pochettino ?

Publié le 31 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en pointillés, le PSG reste pour l’heure fidèle à sa ligne de conduite en martelant que l’Argentin ne quittera pas la capitale française en vertu de son contrat. Mais l’écurie francilienne doit-elle réellement tout tenter pour le conserver après ses premiers mois contrastés ?

Arrivé en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino était censé être celui qui ouvrirait un nouveau cycle vertueux au Paris Saint-Germain. Seulement voilà, près de six mois après son arrivée, le moins que l’on puisse dire est que le premier bilan de l’Argentin n’est pas des plus brillants. En effet, même s’il a récupéré le PSG en milieu de saison et qu’il n’a pas pu bâtir l'effectif à son image, l’ancien technicien de Tottenham n’est pas parvenu à imposer sa patte dans le jeu parisien, resté peu flamboyant comme lors des derniers mois de Thomas Tuchel à Paris. Le contexte lié à la crise sanitaire et à l’enchaînement des matchs n’y est sans doute pas pour rien, mais les observateurs s’attendaient à mieux. De plus, Mauricio Pochettino n’a rien pu faire pour empêcher le LOSC d’ôter la couronne de champion de France du PSG, les Lillois ayant été sacrés il y a une semaine lors de la 38e et ultime journée de Ligue 1. Alors bien évidemment, tout n’est pas à jeter dans les premiers mois de l’ère Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Il y a eu les exploits en huitièmes et quarts de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone et au Bayern Munich avant l’élimination aux portes de la finale contre Manchester City. Il y a eu la victoire au Trophée des champions en janvier contre l’OM (2-1). Il y a aussi eu la victoire en Coupe de France contre l’AS Monaco (2-0).

Des solutions pourraient se présenter au PSG pour le remplacer