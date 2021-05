Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour Achraf Hakimi !

Publié le 30 mai 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne compterait pas conserver Alessandro Florenzi cet été, Leonardo voudrait recruter Achraf Hakimi pour pallier son départ. Représentant du défenseur de l'Inter, Alejandro Camano a fait un point complet sur l'avenir de son protégé.

Prêté avec option d'achat au PSG cette saison, Alessandro Florenzi ne devrait plus porter les couleurs parisiennes. Alors qu'il n'aurait pas vraiment convaincu à Paris, l'international italien devrait faire son retour à l'AS Rome cet été, avant de, peut-être, retrouver un tout nouveau club. Pour combler le départ d'Alessandro Florenzi, Leonardo aurait déjà une idée bien précise du joueur qu'il voudrait recruter. En effet, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil d'Achraf Hakimi, qui fait le plus grand bonheur de l'Inter. Sachant que les Nerazzurri auraient de grosses difficultés financières, Leonardo pourrait avoir une énorme ouverture cet été pour Achraf Hakimi. D'ailleurs, le PSG pourrait rafler la mise pour une somme avoisinant les 60M€ selon la presse italienne. Interrogé par Calciomercato.it ce dimanche, Alejandro Camano a fait une mise au point sur l'avenir d'Achraf Hakimi, laissant clairement entendre qu'un départ n'était pas vraiment d'actualité pour le moment pour son protégé. « Pour l’instant, il n’y a rien. Nous sommes sereins. En ce moment, Hakimi avec avec la sélection marocaine et pour clarifier la situation, je ne parle à aucune équipe. Mon client a un contrat de 4 ans avec l’Inter, c’est un contrat très long. Tout ce qui se passe autour d’Achraf est logique. Il est l’un des meilleurs en Europe à son poste. Le marché en est conscient, c’est la raison pour laquelle on parle tant de lui » , a précisé l'agent d'Achraf Hakimi.

«Il y a une demande et il y a une offre»

Dans la foulée, Alejandro Camano a été questionné par Telelombardia . L'occasion pour l'agent d'Achraf Hakimi d'en rajouter une couche sur sa situation. « Est-ce que l'Inter vous a contacté pour vous dire qu'Achraf Hakimi était sur le marché ? Il est très jeune, il est arrivé à l'Inter en prenant une décision très intelligente. Quand le mercato commence, on vous appellent pour vos joueurs, pour tous les joueurs. Si l'Inter est en difficulté quand le marché ouvrira ses portes, on saura ce qu'il faut faire » , a expliqué le représentant d'Achraf Hakimi, avant de se prononcer sur le prix de son client.

«Je ne connais pas le coût du marché et l'étiquette de prix appartient au club»