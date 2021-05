Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Hakimi en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 18h15 par A.D. mis à jour le 30 mai 2021 à 18h18

En quête d'un nouvel arrière droit pour la saison prochaine, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Interrogé sur la situation de son protégé, l'agent Alejandro Camano a fait passer un message clair.

Leonardo serait tombé sous le charme d'Achraf Hakimi. Alors qu'il ne voudrait plus d'Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG compterait arracher le latéral droit marocain à l'Inter cet été. Sachant que les Nerazzurri auraient de grosses difficultés financières, Leonardo pourrait rafler la mise pour une somme avoisinant les 60M€ selon la presse italienne. Toutefois, le PSG n'a pas encore bougé son petit doigt pour boucler l'opération Hakimi selon son agent Alejandro Camano. « Pour l’instant, il n’y a rien. Nous sommes sereins. En ce moment, Hakimi avec avec la sélection marocaine et pour clarifier la situation, je ne parle à aucune équipe. Mon client a un contrat de 4 ans avec l’Inter, c’est un contrat très long. Tout ce qui se passe autour d’Achraf est logique. Il est l’un des meilleurs en Europe à son poste. Le marché en est conscient, c’est la raison pour laquelle on parle tant de lui » , a-t-il précisé lors d'un entretien accordé à Calciomercato.it ce dimanche.

«Si l'Inter est en difficulté quand le marché ouvrira ses portes, on saura ce qu'il faut faire»