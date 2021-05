Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Kylian Mbappé bloqué… par Mauricio Pochettino ?

Publié le 31 mai 2021 à 19h15 par H.G. mis à jour le 31 mai 2021 à 19h18

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’écrit en pointillés, Kylian Mbappé suivrait avec grande attention l’évolution du dossier avant de se positionner en faveur d’une prolongation au sein du club de la capitale.

Seulement six mois après son arrivée, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. En effet, à en croire les différents échos parus dans la presse, le technicien argentin serait déçu du fonctionnement du club parisien et entretiendrait une relation peu idyllique avec Leonardo. Dans ce contexte, l’ancien entraîneur de Tottenham voudrait effectuer son retour chez les Spurs et serait en plus ciblé par le Real Madrid. Pour l’heure, personne ne sait réellement comment se terminera ce feuilleton, même si le PSG affirme vouloir le conserver et ne pas prévoir son départ.

Kylian Mbappé suit le dossier Mauricio Pochettino…