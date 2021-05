Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’une star du projet QSI dicté par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 31 mai 2021 à 19h10 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG est encore très incertain, Mauro Icardi pourrait être recruté par la Juventus Turin cet été, surtout dans l’éventualité d’un départ de Cristiano Ronaldo.

« Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville », lâchait dernièrement Mauro Icardi sur son compte Instagram, niant donc en bloc les récentes informations qui faisaient état de son envie de quitter le PSG. Le buteur argentin se montre donc très clair, il ne bougera pas cet été. Et pourtant, la presse italienne ne cesse d’en remettre une couche sur l’avenir d’Icardi…

La Juventus ne lâche pas Icardi