Mercato - PSG : La course contre la montre est lancée pour Hakimi !

Publié le 31 mai 2021 à 18h45 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter cette saison, Achraf Hakimi pourrait être le premier gros coup du Paris Saint-Germain.

L’été sera chaud au Paris Saint-Germain. Alors que la plupart des clubs européens devront se montrer inventifs, à Paris on disposerait d’une enveloppe conséquente pour recruter ! Les montants évoqués ces derniers jours vont de 150 à 200M€ et Leonardo semble déjà avoir une première cible. Il s’agirait d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A et pilier du dispositif d’Antonio Conte à l’Inter. L’ancien du Real Madrid pourrait toutefois couter très cher, puisqu’en Italie on parle d’un possible transfert à plus de 70M€.

L'Inter n'est pas du tout pressé