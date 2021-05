Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi est encore loin du PSG !

Publié le 31 mai 2021 à 5h15 par T.M.

En Italie, les médias annoncent une arrivée très proche d’Achraf Hakimi au PSG. Or, la réalité serait finalement bien différente.

Au PSG, les besoins sont clairs. Et cet été, Leonardo va notamment chercher à faire venir un arrière droit. Malgré la possibilité de conserver Alessandro Florenzi grâce à une option d’achat, le club de la capitale va renvoyer l’Italien à l’AS Rome. Et pour occuper le poste d’arrière droit la saison prochaine, ce n’est autre qu’Achraf Hakimi qui pourrait débarquer au PSG. Alors que l’Inter Milan a besoin de vendre, se séparer du Marocain serait l’une des solutions pour le plus grand bonheur du club de la capitale.

« Pour l’instant, il n’y a rien »