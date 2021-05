Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour Leonardo dans le dossier Hakimi !

Publié le 30 mai 2021 à 19h15 par La rédaction

Si Achraf Hakimi se rapproche du PSG, d’autres clubs pourraient également tenter leur chance dans ce dossier. Ce qui ne devrait en revanche pas être le cas du Bayern Munich.

Plus les heures passent et plus Achraf Hakimi semble être proche de signer au PSG. A la recherche d’un latéral droit pour remplacer Alessandro Florenzi qui ne sera pas conservé après son prêt, Leonardo aurait fait du Marocain sa priorité. Auteur d’une belle saison avec l’Inter, Achraf Hakimi pourrait toutefois être courtisé par d’autres grands clubs européens et compliquer la tâche du PSG.

Le Bayern ne serait pas intéressé