Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Hernandez… L’arrivée d’Antonio Conte préparée ?

Publié le 30 mai 2021 à 12h45 par T.M.

Ces derniers jours, Achraf Hakimi et Theo Hernandez ont été annoncés proches du PSG. Des rumeurs qui pourraient bien cacher la future arrivée… d’Antonio Conte. Explications.

Ça s’agite pour le recrutement du PSG. Afin de retrouver les sommets la saison prochaine, le club de la capitale doit se renforcer et le poste d’arrière droit est au coeur des priorités. Un problème que Leonardo pourrait résoudre en frappant fort. En effet, selon les différentes informations en provenance d’Italie, l’arrivée d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan serait bien engagée. Le couloir droit blindé avec le Marocain, le PSG pourrait ensuite s’attaquer au couloir gauche. Et pour cela, Leonardo voudrait piocher dans l’autre club milanais, le Milan AC, avec Theo Hernandez.

Deux recrues made in Conte ?